الرئيس الأمريكي يطالب شركات النفط بعدم رفع أسعار الغاز بعد «إعصار إيان»

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، دعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شركات النفط والغاز في بلاده على عدم رفع أسعار الغاز نتيجة «إعصار إيان»، فيما أعلنت السلطات المالية الروسية، عدم وجود خطط لزيادة الضرائب.

وقال الرئيس الأمريكي، إن التأثير المؤقت لـ«إعصار إيان» على إنتاج النفط لا يوفر عذرا لارتفاع الأسعار، وحث - أثناء تواجده في مقر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية للكوارث بالعاصمة واشنطن - شركات النفط والغاز على عدم رفع أسعار الغاز نتيجة الإعصار.‏

"Do not. Do not. Do not use this storm as an excuse to raise gasoline prices or gouge the American public," President Biden said in a warning to gas and oil executives during remarks from FEMA headquarters in Washington, DC https://t.co/N6cXOwLsoi pic.twitter.com/tLBM00Hfyr — Tony Montana  (@TownyMontana) September 29, 2022

وضرب «إعصار إيان»، الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا الواقعة جنوب شرقي البلاد، ما تسبب في دمار هائل وفيضانات واسعة النطاق، وترك أكثر من 2.5 مليون مستهلك دون كهرباء وشل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمطارات المحلية.

الرئيس الأمريكي يتعهد بتقديم الحكومة الفيدرالية المساعدة

وأشار بايدن، إلى أن «إعصار إيان» قد يكون أشد إعصار فتكا في تاريخ فلوريدا، وتعهد الرئيس الأمريكي، بأن الحكومة الفيدرالية ستقدم المساعدة مهما طال الوقت لضمان التعافي الكامل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان كارثة كبرى بفلوريدا بسبب «إعصار إيان»، مما أتاح التمويل الفيدرالي لـ 9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.

وقال بايدن إن قوات خفر السواحل نشرت 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قاربًا، ولقى 14 شخصا على الأقل، مصرعهم جراء «إعصار إيان» الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

بدورها، تبدأ مجموعة «أوبك +»، مناقشات حول خفض إنتاج النفط عندما تجتمع الأسبوع المقبل، وقال مندوبون من الدول الأعضاء لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن حجم أي خفض للإمدادات لا يزال قيد الدراسة.

وفي 5 أكتوبر المقبل، ستجتمع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وحلفاؤها لتحديد مستويات الإنتاج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية.

وفي روسيا، قال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، إن عجز الميزانية الروسية في العام الجاري 2022 قد يكون أعلى من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي المدرج في الميزانية.

وزير المالية الروسي: لا توجد خطط لزيادة الضرائب

وأكد سيلوانوف، أنه سيتم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية في 2023-2025، مؤكدا في مقابلة على قناة «روسيا 1»، الروسية، تمويل ضمان السيادة التكنولوجية وتطوير البنية التحتية ودعم الأعمال، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية.

وأشار وزير المالية الروسي، إلى أن الميزانية تضمنت أموالًا لترميم المناطق المتضررة من الحرب الأوكرانية، وأقر سيلوانوف، بأن كل هذا سيتطلب أموالاً إضافية، لكن لا توجد خطط لزيادة الضرائب.

وأعلنت الصين، أن بلادها تتخذ تدابير مع الجانب الروسي، بهدف مواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين البلدين، وأشار سفير «بكين» لدى «موسكو»، «تشانج هانهوي»، اليوم الجمعة، إلى أنه قد يتم رقما قياسيا بحجم التبادل التجاري في نهاية العام الجاري 2022.

دبلوماسي صيني: التعاون بين «بكين» و«موسكو» أظهر نموًا مثيرًا للإعجاب

وأضاف «هانهوي»، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن مواجهة بيئة دولية صعبة مثل «كورونا» أظهر التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين مرونة كبيرة، مشيرا إلى أنه على عكس الاتجاهات العامة، أظهر التعاون بين «بكين» و«موسكو» نموًا مثيرًا للإعجاب.