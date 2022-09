الرئيس الأمريكي يطالب شركات النفط بعدم رفع أسعار الغاز بعد «إعصار إيان»

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، دعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شركات النفط والغاز في بلاده على عدم رفع أسعار الغاز نتيجة «إعصار إيان»، فيما أعلنت السلطات المالية الروسية، عدم وجود خطط لزيادة الضرائب.

وقال الرئيس الأمريكي، إن التأثير المؤقت لـ«إعصار إيان» على إنتاج النفط لا يوفر عذرا لارتفاع الأسعار، وحث - أثناء تواجده في مقر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية للكوارث بالعاصمة واشنطن - شركات النفط والغاز على عدم رفع أسعار الغاز نتيجة الإعصار.‏

"Do not. Do not. Do not use this storm as an excuse to raise gasoline prices or gouge the American public," President Biden said in a warning to gas and oil executives during remarks from FEMA headquarters in Washington, DC https://t.co/N6cXOwLsoi pic.twitter.com/tLBM00Hfyr