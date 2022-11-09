غلق وتشميع 25 منشأة طبية مخالفة في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، غلق وتشميع 25 منشأة طبية مخالفة، وذلك في حملات للفرق التفتيشية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية.

شارك في الحمل كل من: الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة كريمة حامد وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج وذلك والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر وفريق تفتيش ضم كلا من: الدكتور محمد سيد فقير والدكتور محمد بدار محمد والدكتور محمد سعد الدين والدكتور منى عبدالناصر والدكتور حسن الطاهر والدكتور عبدالله حسني مفتشو العلاج الحر، والدكتور الحسيني محمد عبد العزيز والدكتور خالد سعد والدكتور محمد بدري والدكتور سماح السيد مفتشي هيئة الدواء المصرية والدكتور محمد عبد الله مسؤول بنك الدم.

غلق وتشميع 25 منشأه طبية

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 25 منشأة طبية غير مرخصة داخل مركز المنشاة، تمثلت في 8 معامل تحاليل، ومركزين للعلاج الطبيعي وعيادتين أسنان، ومركز جراحة نساء وتوليد ومركز للحضانات و11 عيادة في تخصصات مختلفة.

ضبط مراكز طبية غير مرخصة بسوهاج

كما جرى ضبط مركزين للعلاج الطبيعي غير مرخصين إحداهما داخل نطاق أخميم والآخر داخل نطاق البلينا، وضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسموح بتواجدها داخل المركزين، وضبط مجمع عيادات بنطاق ساقلته غير مرخص وبه عدة عيادات في تخصصات مختلفة ومعمل وغرفة عمليات كبرى ولا يتبع أي إجراءات مكافحة العدوى مما يخالف الاشتراطات الصحية المتبعة، وتم تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة وإصدار قرار غلق للمنشآت الطبية.

عدم التهاون فيما يخص صحة المواطن

ومن جانبه أكد دكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، أن حياة وصحة المواطن أهم الأولويات ولن يتم التهاون مع المتلاعبين بها، مشددًا على المرور الدائم على جميع المنشآت الطبية والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى.