العملات المشفرة تواصل خسائرها لليوم الثاني و«البيتكوين» تتراجع 5.5%

تواصل العملات المشفرة انهيارها لليوم الثاني على التواصل اليوم الأربعاء، حيث واصل المستثمرون قلقهم بشأن استقرار القطاع والوضع المالي لبورصة FTX الرئيسية على الرغم من خطط صفقة الإنقاذ من المنافس الأكبر بينانس، وفقًا لـ«رويترز».

اتفاقية غير ملزمة لشراء وحدة FTX

ووقع عملاق التشفير Binance اتفاقية غير ملزمة يوم الثلاثاء لشراء وحدة FTX غير الأمريكية للمساعدة في تغطية «أزمة السيولة» في البورصة المنافسة، وفقًا لـ«رويترز».

عملة البيتكوين تتراجع 5.5%

وانخفضت عملة البيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 5.5% خلال اليوم عند 17656 دولارًا، بعد انخفاضها بنسبة 10% يوم الثلاثاء الذي كان أسوأ يوم لها منذ منتصف أغسطس الماضي.

ثاني أكبر عملة رقمية

وواصلت عملة إيثر ثاني أكبر عملة رقمية، خسائرها يوم الأربعاء لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي.

وشهدت الصفقة المقترحة بين المنافسين البارزين تكهنات استمرت أسبوعًا حول الوضع المالي لشركة FTX، التي تصاعدت إلى 6 مليارات دولار من عمليات السحب في 72 ساعة قبل صفقة يوم الثلاثاء، مما أثار تساؤلات حول ملاءة واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم طبقًا لـ«رويترز».

وانخفض FTT، الرمز المميز الأصغر المرتبط بـFTX، بنسبة 16% أخرى، بعد انهياره بنسبة 72% يوم الثلاثاء، وتراجعت قيمتها السوقية إلى أقل من 600 مليون دولار، بانخفاض من حوالي 3 مليارات دولار في بداية الأسبوع، وفقًا لبيانات موقع CoinGecko.