«الرئاسة الأوكرانية»: لن نتحدث عن الانسحاب الروسي من خيرسون الآن

بعد قرار وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الأربعاء، بسحب قواته من مناطق المواجهة مع الهجمات الأوكرانية قرب منطقة خيرسون، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية إنه من المبكر الحديث عن انسحاب روسيا من خيرسون، مشيرًا إلى وجود قوات روسية في خيرسون حتى الآن ويجرى الدفع بأخرى.

أوضح: «طالما لم نرفع علم أوكرانيا في خيرسون، لا يمكن التحدث عن انسحاب روسيا»، بحسب قناة العربية السعودية في خبر عاجل قبل قليل.

تعليق الجيش الأوكراني

وعن آخر التطورات للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أوضح الجيش الأوكراني أن بيلاروسيا فتحت أراضيها ومجالها الجوي لخدمة القوات الروسية، مؤكداً نشر جيش بيلاروسيا وحدات من مشغلي الطائرات دون طيار على الحدود.

إسقاطات طائرات روسية

وأكد الجيش الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت 9 طائرات مسيرة هجومية روسية، مضيفاً: «نفذنا 18 غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات»، بحسب موقع العربية نت.