بث مباشر في برنامج «التاسعة» من أول مستشفى أخضر بشرم الشيخ

يقدم برنامج «التاسعة»، اليوم الأربعاء، تغطية موسعة لفعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP 27؛ إذ يقدم موفدو البرنامج لقاءات حصرية وبثا مباشرا من أول مستشفى أخضر بشرم الشيخ.

كما يستضيف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مداخلات لشابين مصريين بالخارج تخصصا ولمعا في مجالات الطاقة المتجددة، وهما هشام نصر استشاري الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر المقيم في هولندا، ونادين مصطفى استشاري الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في لندن.

يتناول البرنامج كذلك رفض مصر لبيان المفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص بمطالبة الافراج عن مواطن تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليًا.