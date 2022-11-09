يوسف الحسيني: مركز الإصلاح في وادي النطرون «زي الفنادق 5 نجوم»

عرض برنامج «التاسعة» من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى، لقطات مختلفة ومتنوعة داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، جاءت أبرز اللقطات تستعرض فخامة المبنى الضخم بما يحتويه من أماكن للعبادات والدراسة والعيادات وغيرهم من الأماكن التي يحتاجها الإنسان أثناء قضاء فترة العقوبة.

الإنسان يحتاج إلى مكان أدمي لائق به أثناء فترة تقييد حريته

وقال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الإنسان يحتاج إلى مكان آدمي لائق أثناء فترة تقييد حريته، مع ضرورة توفير مكان للمأكل والعلاج على جودة عالية، متابعًا: «البني أدم من حقه يكون له مكان للأكل وأكل عليه القيمة يعني لحمة وفراخ وخضراوات وفاكهة زي اللي بنأكله في بيتنا وده اللي بنشوفه هناك»، معلقًا: «المكان عامل زي الفنادق 5 نجوم طول السنة، وأهلا وسهلًا بأي زيارات أجانب قبل المصريين، حقوقيين قبل النواب».

وأضاف أنّ مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يحتوى على مستشفى ضخمة تضم أطقم طبية على أعلى مستوى سواء ممرضين وأطباء، معلقًا: «إن البني آدم بيقضي فترة داخل السجن سواء كان برئ أو مجرم أو مُحتجز احتياطيًا يبقى لازم يقضيها كبني أدم وده حقه»، متمنيًا ذهاب المواطنين للمركز على سبيل الزيارة لرؤيته.

الداخلية ليس لديها أي أزمة او اعتراض في زيارة المركز

وأشار، إلى أن وزارة الداخلية ليس لديها أي أزمة او اعتراض في زيارة أي جهة أو مؤسسة أو هيئة لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، على العكس فإن الداخلية كانت ترسل دعوات لمختلف الجهات لكي يزورا المكان ويشاهدوا التطورات والوضع العام للمسجونين.

وأكمل «الحسيني»، أن المكان يتمتع بالنظافة على أعلى مستوى، موضحًا أنه أثناء زياته بدأ بالمطابخ الموجودة هناك وفقًا لمقولة: «المكان بيبان من مطبخه»، مؤكدًا جودة الأكل ونظافة الأدوات المستخدمة بشكل هائل، لافتًا إلى أن الخضراوات والفاكهة يتم زراعتها هناك بالمزارع والصوب الزراعية الخاصة بالمركز.