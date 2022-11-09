يوسف الحسيني: علاء عبدالفتاح زار والده في المستشفى وحضر الدفن والعزاء

علق الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على المشادة الكلامية بين سناء عبدالفتاح شقيقة علاء عبد الفتاح، وبعض الحضور على هامش فعاليات قمة المناخ، «إنّ الأمر يبدو وكأنه طرح لرأي والرأي الآخر وخلاف واختلاف، إلى أنّه تطوّر ليصبح نوعًا من المشاجرة بين الطرفين».

طرفا الخلاف بالواقعة من الحقوقيين

وأضاف «الحسيني» في حديثه ببرنامجه «التاسعة»، المذاع على فضائية «القناة الأولى المصرية»، أنّ طرفي الخلاف ناشطين في الحق الإنساني، وحقوق حرية الرأي والتعبير، وأنّ أي أم بالعالم لديها الحق في الاطمئنان على صحة وأحوال ابنها، ولا أحد يمكنه إنكار هذا الحق، إذ ما جرى بصورة قانونية بتقديم طلب والحصول على الموافقة من الجهات المختصة.

وأكمل «الحسيني»: أن التقدم بطلب للحصول على الموافقة لزيارة السجين هو أمر مألوف بدول العالم، مشيرًا إلى أن علاء عبد الفتاح محبوس بناء على اتهامه في قضايا جنائية، لافتًا إلى أن وكالات الأنباء لم تتحر الدقة في نشرها للموضوع وأبرزت أن علاء عبد الفتاح مسجون بسبب قضايا الرأي وهذا غير صحيح، رغم أن هذه الوكالات الكبرى كثيرًا ما ادعت المهنية والموضوعية.

«الحسيني»: «علاء عبد الفتاح حضر دفن وعزاء والده»

وتابع «الحسيني»: «أثناء مرض والد علاء عبد الفتاح بالمستشفى، بالتزامن مع تواجد علاء بأحد السجون كمتهم ومدان وصادر ضده أحكام، سمحت له الجهات المختصة بزيارة والده بناء على طلبه، كما سمحت له بعد ذلك بحضور مراسم دفن والده والعزاء بدون طلب منه».