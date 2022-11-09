جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة للطلبة عن العمل التطوعي بقرى «حياة كريمة»

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، بمشاركة النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عضو مؤسسة «حياة كريمة»، وإشراف الدكتور رشدي شوقي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

تعزيز جهود العمل التطوعي

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة نجوى جودة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صباح أبو الفتوح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

يأتي ذلك تحت شعار «تعزيز جهود العمل التطوعي»؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستكمالًا للنجاح الذي حققته الندوات التوعوية بالجامعات المصرية، والتي تُنظمها مؤسسة «حياة كريمة».

وقالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب - عضو مؤسسة «حياة كريمة»، أن هذه الندوات تستهدف التوعية والتعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» لشباب الجامعات، وتعريفهم بالجهود التنموية المبذولة، وتزامنًا مع استجابة مؤسسة «حياة كريمة» لدعوة الحوار الوطني، لمؤسسات المجتمع المدني إلى إجراء حوارات جماهيرية في كل محافظات الجمهورية، مع مختلف الفئات، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح الدكتور رشدي شوقي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن المؤسسة عقدت أول ندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية في جامعة كفر الشيخ، في شهر أكتوبر الماضي، للتعريف بالمشروعات التي تُنفذها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى، بحضور نحو 5 آلاف طالب وطالبة، وعُمداء الكليات وأساتذة الجامعة؛ بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين شباب الجامعات، والجهود المبذولة على الأرض.

أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر

وأكد «العدوي»، أن المبادرة تُعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، والذي يهدف إلى إحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا، وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.

وأشارت الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، إلى أن هذه الندوة تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الكلية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية؛ بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة في المشروع القومي «حياة كريمة».