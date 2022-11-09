تفاصيل وفاة محام داخل مستشفى خاص بالمنيا.. انقطع الشريان الأورطي بالخطأ

شهد مستشفى خاص بالمنيا، وفاة محام شاب من أبناء قرية دروة التابعة لمركز ملوي، نتيجة خطأ طبي أثناء إجراء عملية استئصال المرارة، إذ انقطع الشريان الأورطي أثناء إجراء الجراحة.

المتوفى كان يعاني من حصوة في المرارة

وقال ياسر محمود عباس نقيب المحامين ببندر ملوى، إنه تلقي أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من أحد الزملاء يؤكد له وفاة «محمد عمر عبد الوهاب»، المحامي، داخل مستشفى خاص بمدينة المنيا، ثم توجه برفقة أعضاء مجلس النقابة إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، وبسؤال أهلية المتوفى تبين أنه كان يعاني منذ عام تقريبًا من الحصوة والمرارة، وقرر الخضوع لجراحة.

قطع الشريان الأورطي أثناء العملية

وأضاف «عباس» أن المتوفى توجه إلى المستشفى المتعاقد مع نقابة المحامين، وخضع لجميع الفحوصات الطبية والعلاجية اللازمة لإجراء الجراحة، وبالفعل دخل غرفة العمليات صباح أمس الثلاثاء، ومن المعروف أن أي عملية مثل المرارة لا تستغرق سوى 30 دقيقة وبحد أقصى 45 دقيقة، إلا أنه ظل داخل غرفة العمليات 4 ساعات متواصلة، ليتضح أن الطبيب وقع في خطأ طبي، وقطع الشريان الأورطي أثناء العملية، وحاول المستشفى إنقاذه عن طريق استدعاء أطباء أوعية دموية وقلب ولكن حدثت الوفاة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وحصلنا على تقرير من المستشفى يفيد بحدوث الخطأ الطبي داخل غرفة العمليات.

وأكد نقيب محامي ملوي، أن النقابة تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول الواقعة، لحين صدور حكم المحكمة، كما تم وقف التعامل مع المستشفي الخاص لحين التحقق من الواقعة.