مصرع شخص في مشاجرة بين أبناء عمومة لخلافات على قطعة أرض بملوي

لقي شخص مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار مع أبناء عمومته في قرية شعراوي التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية.

سقوط قتيل في مشاجرة بملوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي، بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية بقرية شعراوي التابعة للوحدة المحلية بإبشادات، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار من أسلحة كانت بحوزتهم، ما أسفر عن سقوط قتيل.

تبادل إطلاق النار بين الطرفين وضبط المتهمين

بإنتقال رجال الأمن والبحث الجنائي، تبين وقوع المشاجرة بين أبناء العم «محمد. س» و«أحمد. س»، بسبب نزاع على قطعة أرض زراعية، وتدخل آخران من الطرفين، ونتج عن ذلك مقتل «علي. م. س»، 48 عاما، وشهرته «أدهم»، مقيم بقرية شعراوي، متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع تبادل إطلاق النار بين الطرفين، ونتج عن ذلك سقوط قتيل، وتم إلقاء القبض على عدد من المتهمين من الطرفين، وأحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت جثة المجني عليه للمستشفى، واتخذت الأجهزة الأمنية التدابير اللازمة منعا لتجدد الاشتباكات وحدوث أي تداعيات، حيث تم تعزيز التواجد الشرطي بالقرية.

الرأي القانوني في الواقعة

وعن التوصيف والرأي القانوني للقضية، قال علاء حسن، نقيب المحامين في المنيا، إن قضايا القتل مع سبق الإصرار والترصد عقوبتها تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام، حيث تقدم النيابة العامة قيد ووصف القضية ودائما ما تطالب بتوقيع العقوبة الأشد، ويخضع قيد ووصف النيابة لرقابة محكمة الموضوع، بمعنى أنه يمكن للمحكمة أن تعدل القيد والوصف، ويتنوع ما بين قتل عمد، أو قتل أفضى للموت، أو قتل بطريق الخطأ، والقرار في التكيف القانوني يكون للمحكمة.