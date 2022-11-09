تجارة عين شمس تنظم ندوة عن برامج التدريب المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار

نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس، ندوة تعريفية بالبرامج التدريبية المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد من أجل المتوسط، التي تستهدف الدارسين بتخصصي الاستثمار والتمويل والاقتصاد، من طلاب الماجستير وطلاب الفرقة الرابعة بالكلية.

وأكد الدكتور خالد قدري عميد الكلية، الدور الفعال لهذه الدورة التدريبية في ثقل مهارات الدارسين في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا أن الكلية تعمل على التوسع في تقديم مثل هذه الدورات التدريبية وتضعها ضمن أولوياتها في المرحلة القادمة.

وتحدث Giuseppe Provenzano مدير مشروع بالتعليم العالي والبحث بمؤسسة الاتحاد من أجل المتوسط، وFulceri Bruni Roccia رئيس برنامج المعرفة ببنك الاستثمار الأوروبي، وFlavia Palanza مستشار أول ببنك الاستثمار الأوروبي، عن الدورات التدريبية المقدمة وأهميتها في تأهيل الطلاب للعمل بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، كما قاموا بتوضيح دور بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل المشروعات المرتبطة بالابتكار ومجالات تطبيق هذه المشروعات، وألقوا الضوء على اهم المعايير والمهارات المطلوبة .

وقالت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية بالجامعة، أنه جرى التحضير لهذا التعاون منذ شهر يوليو الماضي، من خلال مجموعة من الاجتماعات التحضيرية من خلال الفيديوكونفرانس، برئاسة الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

ومن المقرر أن تبدأ الدورات التدريبية خلال الأسبوع الأول من مارس 2023، تنتهي بتقديم المتدربين عرضا تقديميا أمام المدربين من ممثلي الاتحاد من أجل المتوسط وبنك الاستثمار الأوروبي.