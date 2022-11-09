اقرأ غدا في عدد «الوطن».. إطلاق إعلان شرم الشيخ

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 10 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رئاسة COP27 تطلق إعلان شرم الشيخ للتكيف مع آثار المناخ

الخطة العالمية تتضمن 30 هدفا حتى 2030 لتحسين حياة 4 مليارات نسمة

الخطة العالمية تسعى لجمع 300 مليار دولار سنويا لتمويل التكيف مع المناخ ومساعدة الدول الأشد فقرا

4 مليارات دولار لنظم الإنذار المبكر والحماية من الفيضانات

فاتورة التمويل

شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتوقيع تمويلات خضراء بـ2.24 مليار دولار

«مدبولي»: الاقتصاد العالمي سيفقد 4% من الناتج سنويا بحلول 2050 بسبب تغير المناخ

مبادرات بيئة نظيفة

الأيدي الناعمة تزرع أسطح المنازل

مبادرة لتحويل المخازن إلى مزارع

أفلام كارتون لنشر الوعي البيئي

وحدات إضاءة وأثاث من إعادة تدوير «الخردة»

«السيسي» يبحث ملف مياه النيل وتطوير العلاقات المشتركة مع رئيس تنزانيا وبوروندي

بعثة مصر بجنيف ترفض بيان «المفوض السامي»: علاء عبدالفتاح سجين جنائي يقضي عقوبته

وقفة أمام «المنطقة الزرقاء» للتضامن مع عمرو درويش.. والنائب: إثارة القضية تؤكد أن «البلد مستهدفة» واستعداء الغرب على مصر غير مقبول

الانتخابات الأمريكية: نتائج أولية.. الجمهوريون يقتربون من تحقيق الأغلبية في الكونجرس

الصفحة الثانية

انتخابات أمريكية ساخنة بين الفيل الجمهوري والحمار الديمقراطي

نتائج أولية: الجمهوريون يقتربون من تحقيق الأغلبية في الكونجرس.. و«بايدن»: ديمقراطيتنا في خطر

«صوما»: الشعب غير راضٍ عن التضخم.. والجمهوريون ركزوا على ارتفاع الجريمة في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون

مدير «التحالف الأمريكي»: معظم «الجمهوريين» الذين دعمهم «ترامب» فازوا في الانتخابات.. و«بايدن» سيواجه صعوبات مع «النواب» وسيصبح عائقا أمام مشروعاته

توم حرب: التضخم المالي والوضع الاقتصادي بشكل عام كانا الأبرز في أولويات الناخب الأمريكي

قراءة لمؤشرات نتائج انتخابات التجديد النصفي

الصفحة الثالثة

إطلاق «إعلان شرم الشيخ» لمواجهة آثار المناخ

رئاسة COP 27 تعلن خطة مساعدة الدول الأشد فقرا في العالم

300 مليار دولار سنويا لتمويل التكيف مع المناخ

4 مليارات دولار لنظم الإنذار المبكر والحماية من الفيضانات

الأمم المتحدة تطالب بمساعدة الدول المعرضة للمخاطر بـ«نصف التمويل«

أجندة شرم الشيخ

وسائل الحماية

مصادر التمويل

«المركز المصري»: الربط بين العلم والسياسات يدعم المشروعات الخضراء

خبراء: الحكومات والقطاع الخاص مطالبان بتحمل فاتورة مواجهة آثار التغيرات

الأحزاب: القناعة المجتمعية هي الأساس في مواجهة تحديات المناخ

«التجمع»: توعية الجماهير و«حماة وطن»: حملات مكثفة للحفاظ على البيئة

الصفحة الرابعة

قمة المناخ تضع فاتورة »تمويل التنفيذ«

رئيس الوزراء: التضامن العالمي أقصر الطرق وأقلها تكلفة لمواجهة تغير المناخ

مدبولى: التمويل هو حجر الزاوية للوفاء بالالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

4% فاقد بالناتج الاقتصادي العالمي سنويا بحلول 2050 بسبب التغيرات والنسبة مرشحة للزيادة إذا لم نتحرك للتخفيف

نعمل على صياغة مبادرتين لتسهيل مبادلة الديون وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر

شرم الشيخ أول مدينة خضراء

تحديات عالمية

يوم التمويل

موارد إضافية للدول النامية

أفريقيا الأكثر تضررا

توازن بين التكيف والتخفيف

«رائد المناخ»: الدول النامية تعاني من فجوة تمويلية تصل إلى 1.3 تريليون دولار

يجب تعزيز مشاركة القطاع الخاص والبنوك في تمويل العمل المناخى

الصفحة الخامسة

مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على الشراكة في مشروعات الهيدروجين المتجدد

الشراكة تستهدف خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة وخلق فرص العمل.. والقاهرة تطلق المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون

رئيس البنك الدولي: الدول النامية تواجه مزيدا من التضخم والأزمات المالية

«البنك الأوروبي»: يجب توفير سندات وصكوك لتقديم 2.1 مليار دولار لدعم الاقتصاديات الخضراء

الصفحة السادسة

بيئة نظيفة بأيدي الشباب «المصري بيتغير»

الأيدي الناعمة تزرع الأسطح.. «الست العاقلة تأكل من زرعتها»

مبادرة لتحويل المخازن والمناور إلى مزارع «الجنة في بيتنا»

الشجرة باسمك وخيرها للجميع طلبة الأزهر يتحضرون للأخضر

الصفحة السابعة

حب البيئة في لعبة وحافظ على الكوكب في فيلم كارتون.. للأطفال أيضا دور في محاربة تغير المناخ

هذه اللمبة وهذا الأثاث يأتيكم برعاية ملوك «تدوير الخردة»

.. والكرة الأرضية ما هي إلا 4 آلاف «كانز فاضي»

«إسراء» تعيد تدوير جذوع الشجر: قطع فنية صديقة للبيئة

مستشار تكنولوجيا وتطوير التعليم: مشروعاتهم وأفكارهم جعلتهم متحدثين بمؤتمر دولى

الصفحة الثامنة

ذوو الإعاقة في مقدمة صفوف «القمة»: لا للتغيرات المناخية

توفير وسائل حماية وأجهزة تعويضية والمشاركة في الاستراتيجيات الوطنية.. أبرز مطالبهم

«عبدالفتاح» يزين قريته بـ200 شجرة مثمرة: ابدأ بنفسك

«قرفة وشاى ورمان».. سجاد «حسنة» بالألوان الطبيعية

«النزلة» في 20 صورة: أوان من الفخار.. ومبان «صديقة للبيئة»