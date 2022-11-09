برنامج «8 الصبح» يسلط الضوء على عدد الوطن الصادر اليوم

سلّط برنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، الضوء على عدد جريدة الوطن الصادر اليوم، خاصة الصفحة الأخيرة، التي تضمّنت قمة المناخ في كل محافظات مصر.

كل اللي بيتعمل وصل للناس

وأشاد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، بعدد جريدة الوطن الصادر اليوم، داعيا المواطنين إلى الاطلاع عليه سواء في النسخة الورقية أو الإلكترونية، قائلا: «ده أهم حاجة في الموضوع، لأن ده معناه إن كل اللي بيتعمل وصل للناس، ومعناه إن اللي وصل للناس هتحافظ عليه».

وأضاف «رفعت»، خلال لقاء بالبرنامج، أنّ العمل في الملف البيئة بدأ مبكرا، سواء فيما يتعلق بحملات التشجير أو نشر الطاقة النظيفة في وسائل المواصلات، حيث جرى تسليم 24 ألفا و300 سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات.

صورة «كادي» في الوادي الجديد عبقرية

ولفت إلى أنّ النماذج التي سلطت جريدة الوطن عليها في محافظات مصر، دليل على أنّ المواطن شعر بأهمية ملف المناخ والبيئة، متابعا: «كادي في صحراء الوادي الجديد صورة في منتهى الجمال حاسة بالموضوع وتخاطب العالم كله من خلال هذه الصورة العبقرية».