تعرف على أهداف وخريطة مبادرة «حق الوطن» لوزارة الأوقاف بقنا

مبادرة «حق الوطن» أطلقتها محافظة قنا بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لترسيخ المبادئ العامة في حب الوطن، ومواجهة أي أفكار هدامة، ومن أجل التوعية بحق الوطن والحفاظ عليه وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء لحب وطننا الحبيب، على أن يؤدي كل مواطن دوره بإخلاص وفي إطار نهج معمم من أجل رفعة وعليه شأن الدولة وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر جهود الجميع من أطياف الشعب للمرور من هذه الازمات التي يمر بها العالم.

أهداف مبادرة حق الوطن في محافظة قنا

وبحسب الأهداف التي أعلنتها وزارة الأوقاف ، متمثلة في مديرية أوقاف محافظة قنا لمبادرة «حق الوطن» هي كالآتي:

-القائمين على المبادرة رجال الدين في المحافظة التابعين لمديرية الأوقاف في محافظة قنا

-ترسيخ وتعميق الولاء والانتماء الوطني واجب الوقت.

-التوعية بحماية الوطن واجبة في ‏مواجهة الإرهاب والتحديات، وفرض عين.

-التعريف أن كل شخص تحت سماء هذا الوطن جندي مخلص ‏لوطنه يؤدي عمله بإتقان وتفانٍ.

-عقد الندوات في المصالحة الحكومية والمؤسسات التعليمية في كل مراحلها.

خريطة لقاءات مبادرة حق الوطن في محافظة قنا

- بدء المبادرة الأحد الماضي نوفمبر 2022 بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى تحت عنوان «مصر في القرآن والسنة».

- وثاني يوم للمبادرة كانت أمس 7 نوفمبر بمجمع إعلام نجع حمادي تحت عنوان «من مقاصد الشريعة حفظ الأوطان».

- الثلاثاء 8 نوفمبر بجمعية تنمية المجتمع والبيئة بدندرة تحت عنوان «التكافل والتراحم في الإسلام».

- الأربعاء 9 نوفمبر سيتم تنفيذ المبادرة بنزل الشباب بقنا تحت عنوان «التعايش السلمي».