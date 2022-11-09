المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون يكرم نادية الجندي وسيد رجب

كرم المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في الرياض، منذ قليل، عددا كبيرا من الرموز في مصر والوطن العربي.

كلمة نادية الجندي

ومن بين المكرمين نادية الجندي، التي قالت في كلمتها: «سعيدة جدا بالنهضة الفنية والانفتاح اللي حصل في السعودية في عهد الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، وأتمنى للسعودية المزيد من الازدهار والأمن، والأمن لمصر ولكل الدول العربية، وأتمنى للمهرجان الاستمرار في النجاح».

تكريم سناء منصور

وجرى تكريم الإعلامية سناء منصور مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، وتقديم فيلم تسجيلي عن مسيرتها الإعلامية، تضمن أهم البرامج التي قدمتها.

وكُرم أيضا الإعلامي العماني ناصر السبياني، والفنان سيد رجب، واللبنانية تقلا شمعون، والفنان عبد المنعم العمايري، والفنانة شذى سالم، والإعلامي مصطفى الأغا.

ومن المقرر تكريم عدد من الفنانين ومن بينهم جمال سليمان، والإعلامي عمرو الليثي.