نجل سيد رجب: والدي بصحة جيدة ولا صحة لإصابته بـ«التسمم»

أكد «زياد»، نجل الفنان سيد رجب، أن والده بحالة صحية جيده ويتابع ردود الفعل على فيلم «كيرة والجن»، الذي يعرض حاليا في دور العرض.

وقال نجل سيد رجب، لـ«الوطن»: والدي بصحة جيدة ولا صحة لما تم تداوله خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا حول إصابته بحالة تسمم ونقله على أثرها للمستشفى.

«زياد»: والدي دخل المستشفى لإجراء فحوصات

وأضاف قائلا: «والدي دخل بالفعل المستشفى ولكن ليس بمرض وإنما لإجراء الفحوصات الدورية التي اعتاد عليها منذ سنوات، وأحب اطمئن جمهور ومحبي والدي أنه بخير وصحته جيدة».

مشاركة سيد رجب في فيلم كيرة والجن

وشارك الفنان سيد رجب، في فيلم «كيرة والجن»، الذي يعرض حاليا في دور العرض وحقق إيرادات عالية خلال أيام عرضه.

ويجسد سيد رجب، في الفيلم شخصية «إبراهيم الهلباوي»، الذي كان يعمل في صفوف المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي.

فيلم «كيرة والجن»، دراما تاريخي مصري إنتاج عام 2022 وإخراج مروان حامد، تأليف أحمد مراد، من إنتاج تامر مرسي، بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أمينة خليل، وأسماء أبواليزيد، ويرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.

مشاركة سيد رجب في مسلسل أبوالعروسة

كما حقق الفنان سيد رجب نجاحا خلال المسلسل الاجتماعي أبو العروسة والذي قدم على 3 أجزاء وشهد المسلسل إشادات النقاد والجمهور وحقق نسب مشاهدات عالية.

ويشارك في بطولة مسلسل «أبوالعروسة» سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، كارولين عزمي، ولاء الشريف، خالد كمال، أحمد صيام، ديانا هشام، محمود حجازي وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.