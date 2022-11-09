نادية الجندي أول الحضور بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في الرياض

توافد عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على حفل المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، المقام في الرياض، وكان أول الحضور الفنانة نادية الجندي، إذ من المقرر أن تكرم خلال الحفل.

كلمة نادية الجندي

وقالت نادية الجندي، قبل تكريمها، إنها سعيدة للغاية بتكريمها في السعودية، وأضافت أن رحلتها الفنية كانت ممتعة للغاية رغم الإرهاق والتعب الذي واجهها، وأن الأعمال الجيدة والأصيلة هي التي تعيش.

إطلالة نادية الجندي

وطلت نادية الجندي بفستان من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري، بإطلالة باللون الأحمر، وحرصت على نشر فيديوهات وصور منها عبر حسابها على إنستجرام.

ووصل أيضا كل من الإعلامية سناء منصور والإعلامية بوسي شلبي وإبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.

ومن المقرر أن يحضر أيضا كل من الفنان السوري جمال سليمان، المخرج مجدي أبو عميرة، الإعلامي أحمد شوبير.