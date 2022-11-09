أبرز أحداث المحافظات في 24 ساعة.. إصابة 20 شخصا وعرض مشروعات عن تغير المناخ

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث كان أبرزها إصابة 3 أشخاص في حريق اندلع بالنوبارية في البحيرة، وإصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص في البحر الأحمر، وعرض مشاريع التخرج حول التغيرات المناخية لطلاب جامعة أسيوط.

وترصد «الوطن» تفاصيل هذه الأحداث الواقعة على مدار اليوم في السطور القادمة.

إصابة 3 أشخاص في حريق بالبحيرة

وأُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وحالات اختناق في حريق اندلع داخل مصنع أكسجين بالمنطقة الصناعية الثانية بغرب النوبارية في البحيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى غرب النوبارية العام لتلقي الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

إصابة 17 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحر الأحمر

وأُصيب 17 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «رأس غارب - الغردقة»، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة حيث تباشر التحقيق.

عرض مشاريع تخرج حول التغيرات المناخية بجامعة أسيوط

ونظم طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط معرضًا فنيًا لمشاريع تخرجهم البحثية التي تناولت تأثير التغير المناخي على شتى مناحي الحياة، بحضور الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك تزامنًا مع إعلان الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة أن نوفمبر من كل عام شهر للبيئة دعمًا للمبادرة الرئاسية للحفاظ على البيئة، وانطلاق أعمال قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.