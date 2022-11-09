تفاصيل الإفراج عن عريس الإسماعيلية.. ومحاميه: «قضى العقوبة»

غادر عبدالله مصطفى المعروف إعلاميًا بلقب «عريس الإسماعيلية» محبسه مساء اليوم الأربعاء بعد قرار محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بتخفيف عقوبته من عام إلى شهر واحد فقط، بعد تحرير زوجته محضرا به في بداية شهر أكتوبر الجاري لاعتدائه عليها بالضرب.

وقال الأمير ربيع، محامي الزوج، إنه تم الإفراج عن عريس الإسماعيلية بعدما نفذ بالفعل فترة عقوبته خلال مدة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ولحين فصل المحكمة في واقعة الضرب.

وأضاف «ربيع» أن المحكمة قضت ببراءة عريس الإسماعيلية الأحد الماضي في واقعة الاحتجاز، وقضت بحبسه عاما إلا أنهم تقدموا باستئناف على الحكم، فحكمت المحكمة بتخفيفه إلى الحبس شهر واحد.

الإفراج عن عريس الإسماعيلية

وقال المحامي إنه تم الإفراج عن عريس الإسماعيلية وخرج من ديوان قسم شرطة ثان الإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء، لعدم طلبه على ذمة قضايا أخرى.

كانت واقعة حبس عريس الإسماعيلية انتشرت في بداية شهر أكتوبر الماضي بعد تحرير زوجته مها عمران محضرًا رسميًا اتهمته بضربها واحتجازها 15 يومًا داخل منزل شقيقه، ومنع أسرتها من زيارتها.

واستند دفاع عريس الإسماعيلية في دفاعه أمام المحكمة على انتفاء أركان الجريمة، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما استند على تقرير الطبيب الشرعي في التحقيقات، مؤكدًا عدم تعرض عروس الإسماعيلية للضرب بآلة كما ادعت بضربها بشومة وعدم وجود أي آثار ضرب أو تعذيب وأن الإصابة عبارة عن كدمة بمساحة 2 سم في الوجه.