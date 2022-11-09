الكنيسة الأرثوذكسية تنعى رجل الأعمال رؤوف غبور

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، رجل الأعمال رؤوف غبور، قائلة: «نودع إلى فردوس النعيم، رجل الأعمال رؤوف غبور، الذي رقد اليوم، بعد حياة مليئة بالعمل الإيجابي البناء، بالعطاء الإنساني النبيل»

الكنيسة: كان للراحل إسهامات وطنية كبيرة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وتابعت الكنيسة في بيان لها، اليوم، «لقد كانت للراحل الكريم إسهامات وطنية كبيرة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التعليم الفني في مصر، كما دعم وعَضَّد بسخاءٍ وحبٍ احتياجات الخدمات الاجتماعية، فكان سببًا في سعادة واستقرار حياة كثيرين».

واختتمت الكنيسة: «خالص العزاء لأسرته المباركة ولكل العاملين في مشروعاته، ولعارفيه ومحبيه، عالمين وواثقين أن الله لن ينسى عمل محبته الذي قدمه في حياته وبحياته».

صراع مع مرض سرطان البنكرياس

توفى صباح اليوم، رجل الأعمال المهندس رؤوف غبور، رئيس مجموعة شركات غبور، ومؤسس شركة جي بي غبور أوتو الوكلاء المحليين لعدد من علامات السيارات في السوق المحلي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ورحل «غبور» عن عالمنا، بعد رحلة صراع مع مرض سرطان البنكرياس، الذي أصيب به منذ عام ونصف، ولم يستجب للعلاج الكيمياوي، وكان يسافر للخارج لإجراء الفحوصات الطبية، لكن شهدت الفترة الأخيرة من حياته تدهور في حالته الصحية.