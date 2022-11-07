الكنيسة الروسية تهدي وسام «المجد والكرامة» للبابا تواضروس

قدمت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وسام «المجد والكرامة» للبابا تواضروس الثاني، في مناسبة العيد العاشر لجلوسه على الكرسي المرقسي، وعيد ميلاده السبعين، تقديرًا لجهود قداسته في تطوير العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم، بالمقر البابوي بالقاهرة، المطران أنطوني فولوكولامسك، رئيس قسم العلاقات الخارجيّة بالكنسية الروسية الأرثوذكسية، يرافقه الأب ستيفان ايجومنوف، مدير سكرتاريّة العلاقات بين المسيحيّين في بطريركية موسكو، والأب ألكساندر سكرتير المطران، وذلك لتقليد البابا الوسام نيابة عن البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

المطران أنطوني يشيد بالعلاقات المتميزة بين الكنيستين القبطية والروسية

وأشاد المطران أنطوني فولوكولامسك بالعلاقات المتميزة التي تربط الكنيستين القبطية والروسية، كما أثنى على الدور البارز للبابا تواضروس الثاني في تقوية ونمو العلاقة بين الكنيستين.

ومن جهته أعرب البابا عن ترحيبه بالوفد الروسي، وعن اعتزازه بالعلاقات الودية التي تربط الكنيستين القبطية والروسية، وكذا الصداقة العميقة التي تجمع الشعبين المصري والروسي، وعبر عن سعادته برسالة التهنئة التي تلقاها مؤخرًا من البطريرك كيرل بطريرك موسكو وعموم روسيا.

البابا توضروس يشيد بالأنشطة المتبادلة بين الكنيستين

كما أشاد البابا بالأنشطة المتبادلة التي تجري بين الكنيستين من خلال اللجنة المشتركة للتعاون بين الكنيستين، وقدم الشكر للكنيسة الروسية على تقديمها تسهيلات للكنيسة القبطية لخدمة أبنائها هناك وتقديم أماكن للصلاة.

وأعرب البابا كذلك عن تقديره للكنيسة الروسية وتقديمها وسام «المجد والكرامة» لقداسته، وهو الوسام الذي أسسه وتقلده لأول مرة البطريرك الراحل أليكسي الثاني.

«المجد والكرامة» ثاني أقدم وسام للكنيسة الروسية

وأُنشِئ وسام «المجد والكرامة» عام 2004 بقرار من المجمع المقدس للكنيسة الروسية برئاسة قداسة البطريرك أليكسي الثاني بطريرك موسكو وعموم روسيا الراحل، وهو ثاني أقدم وسام للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وأعلى الأوسمة في الكنيسة الروسية الارثوذكسية.