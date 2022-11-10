وزيرة التغير المناخي الباكستانية: كوب 27 لحظة فارقة في تاريخ الإنسانية

وصفت شري رحمن، وزيرة تغير المناخ في باكستان، مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، بأنه لحظة فارقة في تاريخ الإنسانية، لننقذ أنفسنا وكوكبنا، متنبئة بنجاح المؤتمر.

وقدمت الوزيرة خلال لقاء مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، الشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية، على الجهد الذي بذلته لعقد المؤتمر، مشيرة إلى أن الرحلة ما زالت طويلة، ولدينا الكثير الذي لا بد أن نبذله.

وتحدثت وزيرة المناخ بباكستان عن حشد التمويل، مؤكدة أنه يعتبر مسؤولية الحكومات والقطاع العام في الدول المختلفة، مشددة على ضرورة وجود نوع من البنية التحتية الخضراء، ووجود تمويل أخضر من جميع المصادر المعنية.

ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الخضراء

وشددت شري رحمن، على أهمية عمل القطاع الخاص على تمويل المشروعات الخضراء، لافتة إلى أن باكستان تعمل على بنية تحتية خضراء، مؤكدة ضرورة العمل على ذلك وإلا ستكون النتائج بسبب التغيرات المناخية كارثية، على حد وصفها.

وأشارت إلى ضرورة وجود تمويل من القطاع الخاص، وتكاتف جميع القوى لتوفير التمويل، لافتة إلى وجود دور كبير للبنك الدولي، وأنه لا بد أن يعي المستثمرين الخطر الناجم عن التغيرات المناخية.