وزيرة المناخ الباكستانية: يجب تخصيص 100 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية

أكدت شري رحمن، وزيرة تغير المناخ في باكستان، أنه يجب على العالم تكريس 100 مليار دولار لمواجهة الأمر الواقع بسبب التغيرات المناخية، معتبرة أن هذه ستكون البداية والنقطة الأولى، مؤكدة أن العالم قادر على توفير هذا المبلغ.

وأوضحت الوزيرة خلال لقاء مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن العالم يحتاج 40 مليار دولار أخرى، مشددة أنها لا تتحدث عن أموال لكنها عن مشروعات يستطيع التكيف من خلالها مع التغيرات المناخية، مؤكدة وجود فجوة كبيرة بين التمويل وبين ما نحتاجه فعليًا لمواجهة آثار تغير المناخ.

التفكير الآن في الفجوة بين مصادر التمويل والاحتياجات الفعلية

وأشارت شري رحمن إلى وجود سياسيات مناسبة للتعامل مع التغيرات المناخية، مؤكدة أنها تيقنت من ذلك من خلال حضورها بعض جلسات في كوب 27، لافتة إلى أن التفكير الآن في الفجوة بين مصادر التمويل والاحتياجات الفعلية.

ونوهت إلى أنها تعلم بوجود حروب في العالم، وأن هذه الحروب تستهلك الأموال، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بسياسية وليست قرارات اقتصادية فقط، مطالبة بجلوس القادة معًا، وأن يفكروا في الخطر الذي يهدد الكوكب بأكمله.