سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر في البنوك

بين ارتفاع قرش واثنين في البنوك الخاصة، واستقرار كامل في الأخرى الحكومية حتى الآن، ما زال سعر صرف الدولار الأمريكي يتذبذب بين يوم وآخر في القطاع المصرفي المصري، منذ قرار تحرير سعر الصرف، وفقا لحالة العرض والطلب داخل السواق المصري.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر في مصر 2022، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كما يلي:

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 -11-2022 في البنوك

بلغ سعر الدولار مع بداية معاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.3 جنيه للشراء و23.35 جنيه للبيع، كما سجل داخل بنك البركة 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر2022، نحو 24.27 جنيه و24.36 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني للبنك اليوم.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الدولار المصرف المتحد 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي نحو 24.2 جنيه للشراء و24.3 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مع بداية معاملات بنك مصر سجل نحو 24.2 جنيه للشراء و24.3 جنيه للبيع.