«الأرصاد»: أمطار رعدية على عدة محافظات.. والعظمى في القاهرة 25 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية، اليوم، على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين والسلوم، بنسبة 40%.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عنها، أنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر منذ ساعات الصباح الباكر على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مع تلاشي فرص سقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى، في حين يسود طقس مشمس على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الخميس، على جميع مدن الجمهورية وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- وادي النطرون 25 - 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 26 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21