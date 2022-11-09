حالة الطقس غدا في محافظات القناة.. أمطار ودرجة الحرارة تصل إلى 15 ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الخميس، موضحة أنه تسود أجواء شتوية على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك فرص لسقوط أمطار قد تكون رعدية، بينما تشهد مدن القناة أمطارًا خفيفة.

درجة الحرارة ليلا 15 مئوية

وجاء فى بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مدن القناة، وهي: « السويس، الإسماعيلية وبورسعيد» يسود فيها طقس غائم جزئيًا مائل للبرودة ليلًا، معتدل نهارًا، ودرجة الحرارة خلال الليل تصل إلى 15 درجة مئوية.

أمطار خفيفة قد تكون رعدية

وذكر البيان أن السواحل الشمالية الشرقية، وبعض مناطق في مدن القناة، سوف تشهد سقوط الأمطار الخفيفة، والتي قد تكون رعدية على بعض المناطق.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع الموج في البحر الأحمر يتراوح بين متر وربع المتر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما البحر المتوسط فيتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.