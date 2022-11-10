البنك الأهلي يوقع اتفاقيات بـ150 مليون يورو في يوم تمويل COP27

يشارك البنك الأهلي المصري في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022، في المدينة الخضراء شرم الشيخ، بحضور هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك، ويحيى أبوالفتوح، وداليا الباز، نائبا رئيس مجلس إدارة البنك، وبمشاركة وفد متخصص في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتمويل المستدام، والعلاقات المالية الدولية، والاستثمار، والشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

وعلى هامش المؤتمر، يشارك البنك في توقيع اتفاقية مشتركة مع بنكي مصر والقاهرة لتمويل جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بـ140 مليون يورو، إضافة الى منحة بـ10 ملايين يورو مُقدمة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف التوسع في فرص تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالحفاظ على المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر2030.

محاور تحديات المناخ

وتتركز محاور المؤتمر بشأن عدة موضوعات تتناول تحديات تغير المناخ المدرجة على جداول الأعمال لمعظم دول العالم، والتركيز على الأمن الغذائي والمائي في ظل تغير المناخ، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومختلف محاور التمويل المستدام، وسبل الحفاظ على البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، والتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووسائل النقل المستدام فضلا عن توضيح دور المؤسسات المالية في تمويل مشروعات التكيف والحد من تغير المناخ وذلك بحضور أكثر من 35 ألف مشارك وأكثر من ألفي متحدث من 197 دولة.

تمويل مستدام ونمو أخضر

ويشارك البنك الأهلي المصري خلال المؤتمر في عدة جلسات نقاشية متخصصة، تعني بالتغير المناخي وآثاره والفرص والتحديات المرتبطة به، والاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتعميق مشاركة المجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية، بتناول أهمية التمويل المستدام كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي والعديد من جوانب النظام البيئي، حيث يعرض البنك الأهلي المصري نظرة شاملة عن تمويل المناخ على الصعيد العالمي والمحلي، كما يستعرض إنجازات البنك في هذا الصدد من خلال أهم المشروعات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغير المناخ، لتحقيق التمويل المستدام والنمو الاخضر، ويأتي ذلك بالتزامن مع اصدار البنك المركزي المصري للقواعد الاسترشادية للتمويل المستدام.