«السياحة»: الإقبال على السفر للعمرة خلال أول 10 أيام من نوفمبر ضعيف

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إقبال المواطنين المصريين على السفر لأداء مناسك العمرة، خلال الـ10 أيام الأولى من الشهر الحالي، ضعيف للغاية، مشيرًا إلى أنّ أعداد المسافرين للعمرة سترتفع تدريجيًا، خلال الفترة المتبقية من شهر نوفمبرالجاري.

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّه يتوقع أن تتراوح أعداد المصريين المسافرين للعمرة، خلال الشهر الجاري ما بين 25 إلى 30 ألف معتمر، مقارنةً بأكثر من 55 ألفًا سافروا لأداء مناسك العمرة الشهر الماضي، موضحًا أن تراجع أعداد المواطنين المصريين المسافرين للعمرة خلال الشهر الجاري متوقع وليس مفاجئًا.

55 ألف معتمر الشهر الماضي

وأشار إلى أنّ هناك العديد من الأسباب التي أدت لتراجع عدد المسافرين للعمرة، خلال هذا الشهر لعل أهمها الأعداد الكبيرة التي سافرت للعمرة الشهر الماضي، والتي تخطت 55 ألف معتمر، فضلًا عن أنّه لا توجد أي إجازات رسمية طويلة، خلال الشهر الجاري مع استمرار العام الدراسي، إضافة إلى أنّ هذا الشهر ليس من أشهر الذروة بالنسبة لإقبال المصريين على السفر للعمرة.

وتابع بأنّ هناك أشهر ومواسم معينة يُقبل المصريون بكثرة على السفر لأداء العمرة خلالها مثل موسم المولد النبوي، وأشهر رجب وشعبان ورمضان.

انخفاض أسعار برامج العمرة

وأشارعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إلى أنّ تراجع نسب الإقبال على السفر للعمرة مع توافر أعداد جيدة من تأشيرات العمرة أدى إلى انخفاض أسعار برامج العمرة، خلال الشهر الجاري، بمعدل 2000 جنيه، عما كانت عليه الشهر الماضي، مؤكدًا أنّ زيادة أعداد تأشيرات العمرة التي خصصتها وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة الجاري، كان السبب الرئيسي في تراجع أسعار برامج العمرة خلال العام الهجري 1444، عما كانت عليه العام الماضي.

يُشار إلى أنّ أولى رحلات العمرة لهذا العام انطلقت، يوم 5 أكتوبر الماضي، فيما منحت وزارة السياحة والآثار لكل شركة سياحة منظمة للعمرة عدد 40 تأشيرة عمرة خلال ذاك الشهر، كما منحت أعدادًا إضافية للشركات التي استنفدت حصتها من تأشيرات العمرة شهر أكتوبر 2022.