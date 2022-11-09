«تحت تهديد السلاح» يحقق مليونا و818 ألف جنيه منذ طرحه في دور العرض

حقق فيلم «تحت تهديد السلاح»، بطولة الفنان حسن الرداد، إيرادات أمس، بلغت 179 ألف جنيه، تزامنًا مع إقامة العرض الخاص للفيلم في مصر.

ووصلت إجمالي إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح» مليون و818 ألف جنيه، منذ طرح الفيلم للعرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، في إطار الأكشن والإثارة، بدءا من جريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال الفيلم

المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، جمع بين عدة أبطال في الفيلن، وهما حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر .

وأقام أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح» عرضًا خاصًا للفيلم منذ أيام، وحرص على الحضور أبطال الفيلم، وظهرت الفنانة إيمي سمير غانم مع زوجها لتدعمه في فيلمه الجديد، كما حرص المخرج محمد سامي على حضور الفيلم برفقة زوجته الفنانة مي عمر بطلة الفيلم.