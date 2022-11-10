ميمي جمال: ثريا وجدي بـ«إيجار قديم» لا تشبهني.. أنا قعدت في البيت بمزاجي

قالت الفنانة القديرة ميمي جمال، إن شخصية ثريا وجدي التي تجسدها خلال أحداث مسلسل «إيجار قديم» لا تشبهها في الواقع، موضحة أن الدور الذي تلعبه عن فنانة تقدم بها العمر وانطفأت نجوميتها ولم يعد يطلبها أحد للعمل، لكنها في الواقع اختفت عن الساحة الفنية بمحض إرادتها.

وأشارت ميمي جمال في تصريحاتها لـ«الوطن» إلى أنها قررت في فترة من حياتها الابتعاد تمامًا عن التمثيل والاختفاء عن الأضواء، وذلك بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى عام 2015، ولم تستطع وقتها العمل مجددًا.

ميمي جمال عن «إيجار قديم»: مسلسل متميز

واستطردت بقولها: «أنا ابتعدت عن التمثيل بمزاجي، لكن ثريا وجدي في مسلسل إيجار قديم، جلوسها في المنزل والبعد عن الأضواء كانت مجبرة عليه، وأنا في الحقيقة عندما قررت الرجوع كانت عودة جيدة من خلال مخرجين متميزين».

ميمي جمال: «اللوكيشن حلو»

وعبرّت عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل إيجار قديم «العمل حلو من تأليف وإخراج وإنتاج، وممثلين متميزين، وصلاح عبدالله بتقله وجماله وحلاوته، وشريف منير وفيدرا والوجوه الجديدة وهشام إسماعيل وحازم سمير، ومحمد الشرنوبي دمه خفيف وبيغني وصوته حلو، اللوكيشن هادي وكله حب».

مسلسل الونش

وأشارت إلى أنها حاليًا بصدد تصوير مشاهدها في مسلسل «الونش»، والذي يجمعها مع الفنان محمد رجب، مؤكدة أنها ستعود خلال الفترة المقبلة للمشاركة في الأعمال الفنية دون انقطاع.

مسلسل «إيجار قديم»، يعرض حاليًا على شاشة قنوات ON من السبت إلى الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، من بطولة شريف منير، وصلاح عبدالله، وفيدرا، ومحمد الشرنوبي، وهشام إسماعيل، وعلاء زينهم، وحازم سمير، وإلهام وجدي، وبسمة داود، ورحمة حسن، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.