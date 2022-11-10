ميمي جمال عن «إيجار قديم»: انتظروا مفاجآت في شخصية ثريا وجدي

قالت الفنانة ميمي جمال، إن قرار مشاركتها في مسلسل «إيجار قديم» جاء بعد قرائتها للسيناريو، والذي تناول قضايا اجتماعية مهمة وخطيرة بطريقة كوميدية، فضلًا عن الدور الذي تجسده وما يضيفه للأحداث، فهي ليست مجرد شخصية هامشية، بحسب تصريحاتها لـ«الوطن».

وأشارت ميمي جمال، إلى أنها تقوم بقراءة السيناريو كاملًا عندما يُعرض عليها، ولا تقف عند دورها أو الشخصية التي تجسدها فقط، للوقوف على مدى التأثير الذي تقوم به الشخصية في الأحداث، وما إذا كان دورها مميزًا من عدمه، أم مجرد دور تقليدي ولا يوجد أي تطورات تحدث للشخصية.

مسلسل اجتماعي

وأضافت أنها أُعجبت بـ مسلسل إيجار قديم، وبشخصية «ثريا وجدي» التي تقدمها خلال الأحداث، خصوصًا أن المسلسل اجتماعي ويناقش قضايا مهمة جدًا في المجتمع المصري، سواء ما يتعلق بالإيجار القديم، وما يترتب عليه، والعلاقة بين المالك والمستأجر، وقضايا مختلفة داخل كل أسرة في المسلسل وكيفية معالجتها.

ثريا وجدي فنانة ابتعدت عنها الأضواء

وقالت ميمي جمال، إن شخصية ثريا وجدي الت تجسدها مهمة جدًا، خصوصًا أنها فنانة تقدم بها العمر وانطفأت حولها أضواء الشهرة، ومن ثم تعاني من ضغوط نفسية تجعلها لا تظهر انكسارها وحزنها آمام الآخرين، فهي فنانة تعيش على معاش النقابة فقط.

وأشارت إلى أن هناك مفاجآت خلال الحلقات الجديدة، خصوصًا أن هذه الشخصية مركبة جدًا، وتجمع بين القوة والغضب والحزن بعد سنوات من النجومية والشهرة، والتظاهر بأنها سعيدة ولا تحتاج مساعدة من أحد.

مسلسل «إيجار قديم»، يُعرض على شاشة قنوات «on»، من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً، بطولة محمد الشرنوبي، وشريف منير، وفيدرا، وصلاح عبدالله، ورحمة حسن، وحازم سمير، وهشام إسماعيل، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت.