سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 10-11-2022

«اليورو» هى العملة الأوربية الرسمية، التي تأتي في المرحلة الثانية بأسواق العملات النقدية العالمية بعد الدولار الأمريكي، وتمثل أهمية كبيرة لرجال المال والأعمال والمستثمرين المصريين والعرب العاملين في القطاع الاقتصادي المصري.

وزادت عمليات البحث والمتابعات اليومية عن سعر البيع والشراء الخاص بـاليورو بالعملة الأوروبية، وجاء سعرها حسب المواقع الرسمية للبنوك كما يلي.

سعر صرف اليورو

- بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

- بلغ سعره داخل بنك مصر نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

- ومع بداية تعاملات بنك قناة السويس، بلغ سعر العملة الأوروبية اليورو نحو 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

- في المصرف المتحد سجل 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

- سجل مع بداية تعاملات بنك الإسكندرية 24.33 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

- سجل في البنك المركزي المصري، نحو 24.48 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.

- وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.43 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.

- وفي بنك cib سجلت اليوم العملة الأوروبية 24.38 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

- وفي بنك الكويت الوطني، سجل اليورو نحو 24.42 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.