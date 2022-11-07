سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الاثنين 7-11-2022

تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 7 نوفمبر، في البنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، في بداية المعاملات الصباحية اليوم الاثنين، وجاءت على النحو التالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي

في البنك المركزي، سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه، للشراء نحو 24.1 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 24.2 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

وتباين سعر اليورو في أكبر بنكين حكوميين وهما الأهلي ومصر، إذ سجّل سعر العملة الأوروبية نحو 23.90 جنيه للشراء في البنكين، واختلف سعر البيع ليسجل نحو 24.14 جنيه في مصر، بينما في الأهلي 24.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك الخاصة

وسجل سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه، اختلافا طفيفا في البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، كما يلي:

جاء سعر العملة الأجنبية في بنك قناه السويس، 23.95 جنيه للشراء، و24.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، 23.93 جنيه للشراء، و24.17 جنيه للبيع.

وعلى لوحة إعلانات أسعار العملات بالبنك الأهلي الكويتي، سجل سعر البيع نحو 24.19 جنيه، والشراء نحو 23.95 جنيه.

وفي بنك الإسكندرية، وصل اليورو إلى 23.93 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 24.19 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل السعر 23.96 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 24.18 جنيه.

وحسب لوحة العملات في بنك البركة، سجل سعر اليورو 23.57 جنيه للشراء، و24.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية في EG bank، نحو 24.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 23.95 جنيه.