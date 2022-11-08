سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 8-11-2022

اختلاف طفيف شهده سعر اليوور مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وذلك في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

وترصد «الوطن» من خلال المعاملات الصباحية للقطاع المصرفي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي

في البنك المركزي، كشفت لوحة أسعار العملات أن العملة الأوروبية سجّلت مقابل الجنيه نحو 24.18 جنيه للشراء، و24.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

اختلاف طفيف شهده سعر اليورو في أكبر بنكين حكوميين وهما «الأهلي» و«مصر»، إذ سجّل سعر العملة الأوروبية نحو 24.2 جنيه للشراء و24.37 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 24.19 جنيه للشراء مقابل 24.37 جنيه لسعر البيع.

سعر اليورو في البنوك الخاصة

وسجل سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه، اختلافا طفيفا في البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجلت في بنك قناه السويس 24.24 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB» إلى 23.98 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

وعلى لوحة إعلانات أسعار العملات بالبنك الأهلي الكويتي، سجل سعر البيع نحو 24.36 جنيه، والشراء نحو 24 جنيها.

وفي بنك الإسكندرية، وصل اليورو إلى 24.21 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 24.42 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل السعر 24.24 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 24.39 جنيه.

وحسب لوحة العملات في بنك البركة، سجل سعر اليورو 23.95 جنيه للشراء، و24.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية في «EG bank»، نحو 24.43 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 24.23 جنيه.