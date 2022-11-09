سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 9-11-2022

تباين سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم داخل البنوك الحكومية والخاصة، نتيجة للعرض والطلب، والتي تجعل السعر يختلف من بنك إلى آخر.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي

كشف الموقع الرسمي للبنك المركزي، عن أنّ العملة الأوروبية سجّلت مقابل الجنيه نحو 24.30 جنيه للشراء، و24.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك الحكومية

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نفس السعر في بنكي الأهلي ومصر، حيث وصل سعر الشراء لنحو 24.43 جنيه، بينما البيع إلى 24.56 جنيه.

سعر اليورو في البنوك الخاصة

وسجل سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه، اختلافا طفيفا في البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجلت في بنك قناه السويس 24.43 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB» إلى 24.39 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

وعلى لوحة إعلانات أسعار العملات بالبنك الأهلي الكويتي، سجل سعر البيع نحو 24.61 جنيه، والشراء نحو 24.5 جنيه

وفي بنك الإسكندرية، وصل اليورو إلى 24.42 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 24.61 جنيه.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل السعر 24.45 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 24.59 جنيه.

وحسب لوحة العملات في بنك البركة، سجل سعر اليورو 24.43 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية في «EG bank»، نحو 24.61 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 24.41 جنيه.