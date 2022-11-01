سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 1-11-2022

اختلاف طفيف شهده سعر اليورو مقابل الجنيه في مستهل المعاملات الصباحية في البنوك المصرية المختلفة بسبب التداول اليومي، وفيما يلي نرصد سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنك المركزي

وفي البنك المركزي سجّل سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء نحو 23.88 جنيه، بينما بلغ سعر صرف البيع 23.99 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية

وتباين سعر اليورو في أكبر بنكين حكوميين وهما الأهلي ومصر، حيث سجّل سعر العملة الأوروبية نحو 23.61 جنيه للشراء في البنكين، واختلف سعر البيع ليسجل نحو 23.84 جنيه، بينما في الأهلي و23.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك الخاصة

وسجل سعر العملة الأوروبي مقابل الجنيه، في البنوك الخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، كما يلي.

ووصلت سعر العملة الأجنبية في بنك قناه السويس، نحو 23.81 جنيه للشراء، و24.05 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 23.71 جنيه للشراء، و23.94 جنيه للبيع.

وعلى لوحة إعلانات أسعار العملات بالبنك الأهلي الكويتي، سجل سعر البيع نحو 24.29 جنيه، والشراء نحو 23.88 جنيه.

بينما في بنك الإسكندرية، وصل اليورو إلى نحو 23.9 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 24.12 جنيه.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل السعر نحو 23.66 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 24.07 جنيه.

وحسب لوحة العملات في بنك البركة، سجلت سعر اليورو بـ23.75 جنيه للشراء، و23.91 جنيه للبيع.

وسجلت سعر العملة الأوروبية في EG bank، نحو 24.25 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء بنحو 23.85 جنيه.