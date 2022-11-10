إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بوسط العريش

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل، في شارع أسيوط، بوسط العريش.

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، إنه جرى نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الطوارئ بمستشفى العريش العام.

نقل المصابين إلى مستشفى العريش

وأضاف المصدر أنه جرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى مستشفى العريش العام، لعمل الأشعة والكشف وتلقي العلاج.

أسماء المصابين

بدوره، أكد مصدر طبي بقسم الاستقبال بمستشفى العريش العام، لـ «الوطن»، أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: عمرعبد القادر مساعد، 17 عاما، بسحجات وكدمات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد صالح، 17 عاما، باشتباه كسر باليد اليسرى، ومحمد عادل حسن، 18 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر باليد اليمنى، ويجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن شمال سيناء إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بشارع أسيوط بوسط العريش، وتوجهت قوة من الشرطة والمرور لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه.