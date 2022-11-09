تساقط أمطار متوسطة وغزيرة بمدن وقرى شمال سيناء.. وسيارات الكسح تشفط المياه

تساقطت أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، فجر اليوم، على غالبية المناطق بقرى ومدن شمال سيناء حتى ساعات الصباح الأولى.

وتكاثرت الغيوم بسماء المنطقة منذ مساء أمس، وهبت رياح باردة على جميع الأنحاء، تساقطت بعدها الأمطار بشكل ما بين متوسط وغزير في العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء، قبيل فجر اليوم بقرابة ساعة حتى مطلع النهار.

سيارات الكسح تشفط المياه الراكدة من شوارع العريش

وبدأت سيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة وشركة المياه بالعمل منذ ساعات الصباح الأولى على شفط المياه الراكدة من الشوارع العامة والفرعية بوسط مدينة العريش.

الأمطار غير مؤثرة على سير المركبات والأشخاص

وقال بيان لمجلس مدينة العريش اليوم، إن المياه التي تساقطت كانت متوسطة وغير مؤثرة ولم تعق حركة السير سواء للأفراد أو المركبات بشوارع المدينة.

وأضاف مجلس مدينة العريش أنه جارٍ رفح المياه من شارع البحر ومنطقة البريد المصري، ومول القصاص ومنطقة الرفاعي وطريق المستشفى، وهي النقاط التي تشهد تراكمات للمياه الراكدة بوسط العريش.

انخفاض درجات الحرارة واحتمالية تساقط أمطار أخرى

ومن جهة أخرى، ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن المنطقة تشهد غيوما كثيفة على غالبية الأنحاء، واحتمالية تساقط أمطار واردة بقوة، بعد هبوب رياح باردة شمالية.

وأضاف المرصد المناخي أن درجات الحرارة قد انخفضت لتصل الى 19 درجة مئوية مسجلة انخفاض درجتين عن أمس الثلاثاء.