نائب محافظ شمال سيناء: بدء مبادرة «معا ضد العنف تجاه المرأة» الخميس المقبل

أعلن اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، في اجتماع عقده اليوم، بدء برنامج «معا ضد العنف ضد المرأة» بوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

حضر الاجتماع العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الأجهزة المعنية، إلى جانب الدكتورة هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة ورؤساء الوحدات الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجالس المدن ومديريات الخدمات

وأكد نائب المحافظ، أنه سيجرى بدء البرنامج اعتبارا من يوم الخميس المقبل، حتى يوم السبت الموافق 10 ديسمبر المقبل، ليشمل المساجد والمدارس والمعاهد والكليات ومراكز الشباب وديوان عام المحافظة ومجالس المدن وبعض القرى على مستوى المحافظة.

التنسيق بين مختلف الجهات وعقد الندوات

وأشار إلى إقامة حفل الافتتاح بقصر ثقافة العريش، وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات في التوعية وعقد الندوات وتفعيل الأنشطة بينها، ومشاركة الوحدات الفرعية في تنفيذ البرنامج.

ومن جانبه، استعرض ممثل الأزهر، المشاركة في ندوات التوعية بالتنسيق مع الأوقاف والتركيز على اختيار واعظة للاهتمام بالعنصر النسائي وتركيز الندوات بمراكز الشباب والمدارس والمعاهد والكليات وغيرها من الأماكن.

كما استعرض ممثلو التربية والتعليم والشباب تفعيل الأنشطة بالمدارس وتشجيرها ضمن البرنامج، وتكثيف الندوات للتوعية بمراكز الشباب.

واستعرض ممثلو جامعتي العريش وسيناء تنفيذ ندوات لا للعنف ولا للتحرش.. كما عرض ممثل الإذاعة توعية المواطنين عن طريق مبادرة معا ضد العنف إلى جانب فقرات مفتوحة ونشرات وتوعية مستمرة على مدار فترة تنفيذ البرنامج.

«التضامن» تستعرض ندوات الأسر المنتجة

واستعرض ممثلا التضامن الاجتماعي والأسر المنتجة ندوات مستمرة للتوعية، كما عرض ممثل مركز إعلام العريش ندوات أخطار العنف الجسدى والنفسي وأضراره على المرأة، وعرض ممثل الصحة تنفيذ قافلة طبية شاملة جميع التخصصات خاصة بقرية الروضة.