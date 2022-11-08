لأول مرة في شمال سيناء.. إطلاق خدمة سيارة الشهر العقاري المتنقلة

أطلقت محكمة شمال سيناء بالعريش لأول مرة، خدمة سيارة الشهر العقاري المتنقلة، والتي ستقوم بعمل تسهيلات على المواطنين بدلا من عمليات الزحام الموجودة في بعض الأماكن، وأيضا بعد المسافة عن آخرين من سكان المحافظة.

وذكر مكتب العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان له، أن محكمة شمال سيناء ومقرها حي الضاحية بالعريش، استعدت صباح اليوم الثلاثاء لإطلاق خدمة سيارة التوثيق المتنقلة التابعة إلى الشهر العقاري، وذلك لأول مرة في سيناء.

رفع الزحام والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات

وأضاف مكتب العلاقات العامة، أن الدولة تسعى بكل مؤسساتها إلى تخفيف الإجراءات على المواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن المقيمين في مناطق بعيدة، أو أولئك الذين يعانون من الزحام في وسط المدينة والمدن والميادين العامة

وأشار البيان إلى أن المستشار محمد منير رئيس محكمة العريش، يقوم بإطلاق الخدمة الجديدة، ابتداء من ظهر اليوم، وهي عبارة عن سيارة متنقلة للشهر العقاري لخدمة أبناء محافظة شمال سيناء، مؤكدا أن السيارة سوف تتنقل بكامل أطقمها في المناطق التي تحتاج الى تلك الخدمة، والمناطق التي تعاني من الزحام.