انخفاص سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق المصرية

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، انخفاضًا بسيطًا في أسواق الصاغة، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1220 جنيهًا، فيما سجل سعر الأوقية عالميًا 1711 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 خسارة طفيفة، إذ انخفض 6 جنيهات، في بداية التعاملات الصباحية، في البورصات العالمية؛ ليسجل الآن نحو 1220 جنيهًا مقابل 1226 جنيهًا، مساء أمس الأربعاء.

أسعار الذهب اليوم في أسواق الصاغة

وتقدم بوابة «الوطن»، من خلال التقرير التالي، كل ما يتعلق بأسعار الذهب اليوم في الصاغة، مع بداية المعاملات، منها سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا وانتشارًا في مصر، وجاءت الأسعار وفق النشرة السعرية، الصادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية في القاهرة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم مع بداية التعاملات كما يلي:

- الذهب عيار 24 سجل 1394 جنيهًا.

- عيار 21 سجل 1220 جنيهًا.

- عيار 18 سجل 1046 جنيهًا للجرام.

- عيار 14 سجَّل 818 جنيهًا للجرام.

- سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ 9760 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء مليونا و394 ألفًا و286 جنيها.

- الأوقية: 1711 دولارًا.

يذكر أنّ أسعار الذهب شهدت، مساء أمس، انخفاضًا في المعاملات الفورية عند 0.2%؛ ليكون عند النقطة 1709.60 دولار للأونصة، كما شهدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تراجعًا لتصل إلى 0.2% عند النقطة 1712.30 دولار.