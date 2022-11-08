أسعار الذهب اليوم.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 في «الصاغة»

شهدت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، ارتفاعًا بسيطًا على مستوى البورصات العالمية، وهو ما كان له تاثير واضح على الأسعار في الأسواق المحلية، إذ استقر سعر الأوقية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 عند 1681 دولارا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1275 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وفي التقرير التالي، تقدم بوابة «الوطن» كل ما يتعلق بسوق الذهب، وأسعار الذهب في الصاغة، مع بداية المعاملات، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق النشرة السعرية اليومية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

وجاءت أسعار الذهب اليوم مع بداية التعاملات كما يلي:

- الأوقية: 1681 دولارًا.

- الذهب عيار 24 سجل 1391 جنيه.

- عيار 21 سجل 1275 جنيه.

- عيار 18 سجل 1043 جنيها للجرام.

- عيار 14 سجَّل 811 جنيه للجرام.

- سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9786 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء بيع 1,390,857، وبلغ قيمة الشراء 1,397,714.

يذكر أن أسعار الذهب شهدت مساء أمس الإثنين، انخفاضًا نحو 1681 دولارًا للأوقية، وهو رقم يؤكد استمرار تراجع سعر الذهب في البورصات العالمية عن أعلى مستوى لها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، إذ انتعش سعر الدولار قليلًا.