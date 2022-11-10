نشاط مكثف لـ«إيبارشيات الكرازة المرقسية»: رسامة 4 شمامسة وتدشين أواني المذبح

شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية نشاطًا مكثفًا، الأيام الماضية، وفق ما رصده المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء، عبر الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رسامة 4 شمامسة بإيبارشية الزقازيق

وأوضح المركز الإعلامي أن الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، صلى القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس ماريوحنا بمقر المطرانية، وعقب صلاة الصلح سام (عين) 4 من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية.

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يوما التالية للسيامة في دير السيدة العذراء بجبل قسقام(المحرق).

ففي إيبارشية أسوان التقى الأنبا بيشوي مجمع كهنة بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، بمدينة أسوان.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "السيد المسيح هو هدف الخدمة"، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وفي الختام هنأ مجمع الآباء الكهنة نيافته بعيد رهبنته الثلاثين، ومن جهته هنأ نيافته الآباء الكهنة بأعياد سيامتهم، وهنأ كذلك القمص إسحق بشارة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالرديسية باليوبيل الذهبي لسيامته كاهنًا.

رسامة 23 شماس وتدشين أواني المذبح بإيبارشية طما

وفي طما، قام الأنبا إسحق، أسقف طما، برسامة 23 من أبناء الكنيسة في رتبة أيبدياكون(مساعد شماس)، وعدد أخر في رتبة إبصالتس(مرتل)، للخدمة بكنييسة القديس مارمرقس الرسولي بساحل طما القبلي، كما دشن الأنبا إسحق خلال القداس شرقية الهيكل لمذبح القديس الأنبا كاراس وعددا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

هذا وقد احتفلت الإيبارشية عقب القداس بعشية عيد تذكار ظهور رأس القديس مارمرقس وتكريس أول كنيسة باسمه.

وأشار المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلي سيامة كاهن جديد بمدينة الفشن بيد الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا، وتوجه الكاهن الجديد عقب انتهاء القداس إلي دير الحرق بأسيوط، وذلك لقضاء فترة الأربعين يوما التالية للسيامة.

مسابقة «كتاب x الشهر»

وكرم الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، أصحاب المركز الأول في مبادرة" شبابنا بيقرأ" التي نظمها القطاع لتشجيع الشباب على القراءة تحت شعار"كتابx الشهر" وذلك للشهر السابع على التوالي حيث انتهى الشباب من قراءة كتاب " العذراء فرح الأجيال" للأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، ثم اجتاز الشباب المشارك اختبار إلكتروني.

وقررت اللجنة المنظمة للمبادرة تكريم المتفوقين الذي وصل عددهم ١٦٣، وتم الإعلان عن الكتاب الثامن وهو "المجامع الكنسية" للمتنيح نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية.