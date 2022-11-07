نشاط مكثف للكنيسة الأرثوذكسية مع اقتراب صوم الميلاد.. رسامة شمامسة جدد

شهدت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الأيام الماضية، نشاطًا مكثف بالتزامن مع اقتراب بدأ صوم الميلاد، والذي يبدأ في 25 نوفمبر ويستمر لمدة 43 يومًا، وفقا لبيانات المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من أهم هذه الأنشطة، ترأس الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، صلاة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بالحافظية، وخلال الصلاة رسم الخادم مايكل وجيه شماسًا كاملًا باسم دياكون موسى، وذلك تمهيدًا لسيامته قسًّا على الكنيسة ذاتها خلال الأيام المقبلة.

رسامة 65 شماسا في البحر الأحمر

وفي الغردقة، صلى الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر، القداس الإلهي الخاص بالعاملين بالسياحة، في كنيسة القديس الأنبا تكلا بالغردقة، وعقب صلاة الصلح ترأس طقس رسامة 35 من أبناء الكنيسة في رتبة «إبصالتس»، و20 آخرين في رتبة «أغنسطس»، و 10 من أبناء الكنيسة في رتبة «إبيدياكون» أي مساعد شماس.

أما في المنيا، فدشن الأنبا فام، أسقف شرق المنيا، جرن المعمودية بكنيسة القديس الأنبا بيشوي بقرية طهنا الجبل على اسم القديس يوحنا المعمدان، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية.

سيامة ثلاثة كهنة بإيبارشية أطفيح

وفي إيبارشية أطفيح ترأس الأنبا زوسيما، أسقف أطفيح، طقس سيامة ثلاثة كهنة جُدد للخدمة بالإيبارشية، بحضور مجمع كهنة إيبارشية أطفيح، وعدد غفير من الشعب.

وصلى الأنبا تكلا، أسقف إيبارشية دشنا، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس بالرحمانية قبلي، ودشن أواني الخدمة، كما جرى افتتاح الكلية الإكليريكية (الدراسات اللاهوتية) بقرية الرحمانية قبلي بحضور الآباء الكهنة ومدرسي الإكليريكية والطلبة الجدد.

أسقف الشرقية يكرم 600 مشارك بمهرجان الألحان

وذكر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان، كرم 600 من المشاركين في مهرجان الألحان الذي نظمته الإيبارشية.

ويذكر أن هذا المهرجان شارك فيه 12 ألف مشترك من أبناء الإيبارشية تنوعوا بين مستوى أول ومتفوقين وموهبين من كافة الأعمار السنية، ووزع الأنبا مقار الدروع بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بمدنية العاشر من رمضان وكنيسة السيدة العذراء مريم بأبو كبير.

رسامة 280 شماس بإيبارشية مطاي

وفي إيبارشية مطاي، رسم الأنبا جورجيوس، أسقف مطاي، 160 شماسًا برتبة مرتل، و70 في رتبة قارئ، وجاء ذلك عقب القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعزبة مجلي التابعة للإيبارشية، وسلم شهادات تخرج 50 خادمًا من فصل أسرة القديس «بولس الرسول للتلمذة».