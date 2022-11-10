مسؤولة أممية: العالم يحتاج إلى المزيد من العدالة المناخية

قالت آنا صوفيا مديرة فريق العمل المناخي من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ هناك حاجة للمزيد من العدالة المناخية، وهو ما يعني تسريع الإجراءات، أي إجراءات التكيف 50% من التمويل المناخي، ويجب أن يكون لدينا إجراءات واضحة لمعالجة الأضرار والخسائر ومخاطبة الأنظمة المالية العالمية بشكلٍ عادل.

وأضافت صوفيا، في كلمتها خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «يجب أن نقدم الأموال ونضعها في مكانها الصحيح، وأن يكون هناك إصلاح شامل لبنوك التنمية، إذ إنّ العدالة المناخية تعني حماية حقوق الإنسان في كل المناخ، وأنّ كل شرائح الشباب والسكان الأصليين يشعرون بالأمان ويمكنهم الحديث».

وتابعت: «الأمين العام للأمم المتحدة كان يتحدث بالنيابة عنكم، رئاسة COP27 عرضت أمرًا مهمًا وهو الإسراع في التنفيذ، وهذا أمر أساسي ومهم أن يكون ذلك في المقدمة والصدارة، فقد تحدّث الأمين العام عن مكافحة الإبطاء ومكافحة التحركات الزائفة، فالتنفيذ يحتاج أن يكون ملموسا ومحسوسا، يجب أن يكون هذا متفقا مع اتفاقية باريس وما تمثله فيما يتعلق بالعدالة المناخية».

وأكدت: «يجب أن نتأكد من التنفيذ يتسق ويتحد مع العدالة المناخية، نحن نتحدث عن بداية عهد جديد، وهذا العهد يتميز بالتسريع والعدالة والطموح والمحاسبة، وأشكر رئاسة COP27 على الإسراع الذي يقومون به لانخراط الشباب في COP27، هذه خطوة كبيرة للأمام نشكركم عليها».