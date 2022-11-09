أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022.. مستقر في الأسواق

شهد سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء، استقرار واضحا للأسبوع الثاني من نوفمبر، وفق نشرة الأسعار التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إذ بلغ سعر طن الحديد الاستثماري، اليوم، 18992 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 1592 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

نرصد فيما يلي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 9-11-2022، في السوق المحلي :

سعر طن الحديد اليوم

استقر سعر طن الحديد اليوم في السوق بين 19 ألفا و19650 جنيهًا للطن، وذلك حسبما أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، في تصريحاته، لـ«الوطن»، وجاءت الأسعار بالنسبة للطن كما يلي:-.

- بلغ في شركة سرحان نحو 19000 جنيه.

- بلغ في شركة الكومي نحو 19000 جنيه.

- بلغ فى شركة المعادي نحو 19000 جنيه.

- بلغ في شركة عطية نحو 19000 جنيه.

- بلغ في شركة مصر ستيل 19000 جنيه.

- بلغ في شركة حديد بشاي 19600 جنيه.

- بلغ في شركة المراكبي سجل 19550 جنيهًا.

- بلغ في شركة حديد العشري 19300 جنيه للطن.

- بلغ في شركة حديد عز 19650 جنيهًا للطن.

- بلغ في شركة حديد المصريين 19550 جنيهًا.

- بلغ في شركة حديد العتال 19550 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء 9-11-2022

- سجل في شركة أسمنت السويدي اليوم 1720 جنيهًا.

- وفي شركة أسمنت وادي النيل 1600 جنيه.

- وبلغ في شركة أسمنت حلوان 1620 جنيها.

- وفي شركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1525 جنيها.

- وسجّل في شركة أسمنت سيناء بلغ 1550 جنيها للطن الواحد.

- وبلغ في شركة أسمنت «السهم» 1530 جنيهًا.

- وفي شركة «أسمنت النصر» نحو 1580 جنيهًا للطن.

- وفى شركة أسمنت قنا «المسلة» إلى نحو 1550 جنيها.

- بلغ في شركة لافارج للأسمنت «المخصوص» 1590 جنيهًا.

- بلغ في شركة العربية للأسمنت «المسلح» 1620 جنيهًا.