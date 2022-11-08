أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر في الأسواق المحلية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن متوسط أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلي، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم إلى نحو 18992 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 1592 جنيهًا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونقدم فيما يلي أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء في السوق المحلي وفق نشرة الأسعار اليومية التي تصدرها شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية:

سعر طن الحديد اليوم

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، إنّ سعر طن الحديد اليوم «أطوال ولفائف» استقر في السوق المحلي، حيث تراوح ما بين 19 ألفا و19650 جنيهًا للطن ويشمل قيمة الضريبة المضافة، وجاء سعر تسليم المصنع دون تكلفة النقل والعمال كالآتي:

سرحان نحو 19 ألف جنيه.

الكومي نحو 19 ألف جنيه.

المعادي نحو 19 ألف جنيه.

عطية نحو 19 ألف جنيه.

مصر ستيل 19400 جنيه.

حديد بشاي 19600 جنيه.

المراكبي سجل 19550 جنيها.

حديد العشري 19300 جنيه للطن.

حديد عز 19650 جنيها للطن.

حديد المصريين 19550 جنيها.

حديد العتال 19550 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت اليوم وفق «الزيني» فسجل سعر تسليم أرض المصنع بالسوق المحلية اليوم ما يلي:

جاء سعر طن أسمنت السويدي اليوم 1720 جنيها.

وبلغ سعر أسمنت وادي النيل 1600 جنيه.

سجل سعر أسمنت حلوان 1620 جنيها.

وصل سعر طن الأسمنت في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1525 جنيها.

أسمنت سيناء بلغ 1550 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر أسمنت «السهم» 1530 جنيه.

سجل سعر «أسمنت النصر» نحو 1580 جنيها للطن.

وصل سعر طن أسمنت قنا «المسلة» إلى نحو 1550 جنيها.

بلغ سعر لافارج للأسمنت «المخصوص» 1590 جنيها.

سجل سعر العربية للأسمنت «المسلح» 1620 جنيها.