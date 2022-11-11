سعر طبق البيض في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 11-11-2022

استقرت أسعار البيض بكل أنواعه في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين، وسط اهتمام شريحة كبيرة من الأسر المصرية، نظرا لأن البيض يعد غذاءً متكاملًا، حيث أنه يحافظ على صحة الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفوليك الضروري للجسم.

و تحرص ربات البيوت بشكل عام بمتابعة سعر كرتونة طبق البيض، في الأسواق ، وفي ذات الوقت طرحت منافذ وزارة الزراعة، جميع أنواع البيض بأسعار أقل كثيرا من السوق.

سعر كرتونة البيض الأبيض

من جانبه أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، آخر ما أستقرت عليه اسعار البيض اليوم بكل أنواعه في الأسواق المصرية، بداية من لحظة خروجه من المزرعة ، وصولا إلى المستهلكين في جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

مؤكد في حديثه لـ«الوطن»، أنّ سعر كرتونة وطبق البيض الأبيض سجلت نحو 65 جنيها لتصل الى المستهلك في الأسواق لـ سعر يتراوح بين 70 جنيها و75 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي

فيما جاء سجل سعر كرتونة وطبق البيض البلدي والأحمر في الأسواق اليوم الجمعة 11-11-2022 كما يلي:

اختلفت سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، حيث تراوحت بين 80 و85 جنيها وذلك في المحلات التجارية، للطبق او الكرتونة التي تضم 30 بيضة، بينما سجلت سعر الكرتونة التي تضم 20 بيضة بين 60 حتى 65 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر

و بلغ سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر التي تضم 30 بيضة داحل المحلات التجارية بين 80 و85 جنيها، وذلك وفق الجولة التي تحرص الوطن على القيام بها بها في الأسواق.

وتراوح سعر البيضة الواحدة من النوع الابيض بين 2.5 جنيه و2.75 جنيهات في الأسواق، والبلدي بسعر 3 جنيهات.