وزيرة التعاون الدولي تشهد العروض النهائية لمسابقة Climatech Run الدولية بـCOP27

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عروض الشركات الناشئة الـ15 المتأهلة للتصفيات النهائية ضمن المسابقة الدولية Climatech Run في المنطقة الخضراء، ضمن فعاليات «يوم الشباب» بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إلى جانب مسؤولي الجهات الشريكة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وبرنامج الأغذية العالمي، وشركة جوجل.

مؤتمر المناخ COP27

وفي كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ COP27 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، مؤتمر الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وحين نتحدث عن ذلك فإنّ الشركات الناشئة من خلال حلولها المبتكرة يكون لديها دور كبير في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات، لافتة إلى أنّه بانطلاق فعاليات COP27، تسلمت مصر رئاسة مؤتمر المناخ، وسيستمر العمل لتحفيز جهود مواجهة التغيرات المناخية وحشد التمويل على مدار العام المقبل حتى الدورة المقبلة من المؤتمر.

وأوضح المشاط، أنّ الشركات الناشئة الفائزة بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run، سيكون لها دور في هذه الجهود، مشيرة إلى أنّ المسابقة هي الأضخم من حيث عدد المشاركين والمتقدمين على مستوى مؤتمرات المناخ السابقة، وتقدّم لها أكثر من 422 من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم.

دفع العمل المناخي

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنّ الأفكار التي تنفذها الشركات تعكس أهمية الابتكار في دفع العمل المناخي، موضحة أنّ احتضان هذه الشركات في مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ - التجمع الأهم في العالم في هذا التوقيت - يتيح لها فرصة لتبادل الخبرات وعرض الأفكار من أجل دعم توسعها في البلدان المختلفة.

كما تضم القائمة شركة Koltiva العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول إندونيسيا وفيتنام والفلبين وكوت ديفوار والإكوادور والمكسيك وكولومبيا، وشركة Koolboks، العاملة بمجال الطاقة النظيفة في دول جنوب أفريقيا وكينيا، وشركة مزارع المصرية العاملة في مجال الأمن الغذائي، وتعمل بمصر والسودان، وشركة Nadeera العاملة في مجال إدارة المخلفات، بدول الإمارات العربية المتحدة ولبنان والمملكة العربية السعودية.