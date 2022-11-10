«اتكلم عربي» تنشر فيديو لأبناء المصريين في الخارج لأعمار من 3 لـ6 سنوات

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مدته بضع ثوانٍ؛ لتشجيع المصريين في الخارج، على تحميل تطبيق «اتكلم عربي» لأبنائهم، في إطار تعريفهم بثقافة وحضارة وطنهم الأم، وحرصًا على تعليمهم اللغة العربية، حيث يستهدف مقطع الفيديو، أبناء المصريين بالخارج، من أعمار 3 إلى 6 سنوات.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» للمصريين بالخارج

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اللي بيتعلم أكتر من لغة بيوسع أفاقه وبيكون مختلف عن اللي حواليه، لو عايز أولادك يتعلموا عن لغتهم ويحافظوا على أصولهم وثقافتهم بطريقة مسلية، ومش تقليدية نزلهم أبلكيشن اتكلم عربي».

يتضمن التطبيق الإلكتروني ألعاب ترفيهية ومقاطع فيديو

وأشار المنشور إلى أنّه يمكن تحميل أبليكيشن «اتكلم عربي»، من خلال زيارة الـapp store وgoogle play، إذ يتضمن التطبيق أكثر من 100 مستوى، و29 موضوعًا، إضافة إلى 9 قصص مسلية، و6 أغنيات، ميعه باللغة العربية، ما يُشجع أبناء المصريين في الخارج، على تعلم اللغة والتحدث بها.

ويأتي ذلك الفيديو، في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

حيث يعد تطبيق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، أول تطبيق إلكتروني يستهدف تعليم أبناء المصريين في الخارج اللغة العربية، كما يتضمن التطبيق الإلكتروني ألعاب ترفيهية ومقاطع فيديو، تشجع الأطفال المصريين في الخارج، على استخدامه ومن ثم تعلم اللغة العربية.